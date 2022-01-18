Kentte dünden bu yana etkili olan soğuk havanın yanı sıra bugün yağan dolu ile evlerin çatıları beyaza büründü.

Kent merkezine aralıklarla dolu yağarken Amanos Dağları'nda da kar yağışı etkili oldu.

Yaklaşık 5 dakika etkili olan dolu nedeniyle arabalar kapalı alanlara çekildi vatandaşlar dükkan ve otobüs duraklarına sığındı.