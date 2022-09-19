Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Sakarya’da D-650 kara yolunun Arifiye kesiminde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kara yolunun Kumbaşı Mahallesi mevkisi Adapazarı istikametinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen kamyon, şehir içi yolcu otobüsü ile otomobiller kazaya karıştı. Kazada yolcu otobüsünde bulunan 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten ulaşım sağlandı.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası Ulaşım
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