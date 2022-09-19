Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 151 düzensiz göçmen yakalandı
[AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 151 düzensiz göçmen yakalandı. Soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, Demirköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekiplerin yakaladığı 151 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kırklareli Sahil Güvenlik
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