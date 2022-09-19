Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle geçmişte develerle taşınan ve kılıçlarla kesilen coğrafi işaretli Diyarbakır karpuzunun tanıtılması amacıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenecek "Karpuz Festivali", vatandaşların rahatlıkla katılabilmesi için Dağkapı Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Etkinlikler, Keçi Burcu'ndan Dağkapı Meydanı'na 15.30'da yapılacak Festival Kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Karpuz yuvarlama yarışması

Dağkapı Meydanı'ndaki etkinliklerde lise öğrencileri arasında karpuz yeme, 5-7 yaş grubu çocuklara yönelikte karpuz yuvarlama yarışması yapılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nda (DİSMEK) eğitim gören kursiyerlerin el emeği ürünleri meydanda kurulacak stantlarda sergilenecek.

"En ağır karpuza 10 bin lira ödül"

Çiftçilerin yetiştirdiği en ağır Diyarbakır karpuzu, jüri önünde tartılarak, seçilecek.

Büyükşehir Belediyesi, birinciyi 10 bin ve tam altın, ikinciyi 7 bin 500 ve yarım altın, üçüncüye ise 5 bin lira ve çeyrek altın ile ödüllendirecek.

Halk oyunları gösterisinin gerçekleştirileceği festivalde, Diyarbakır'da çocukların karpuz içinde fotoğrafının çekilmesi geleneğinin yaşatılması için "Karpuza en çok yakışan çocuk" yarışması düzenlenecek.

Festivalde düzenlenecek tüm yarışmalarda kazananlara sürpriz hediyeler verilecek.

Festival kapsamında ayrıca 19.30'da Diyarbakır Hipodromu'nda "Diyarbakır Karpuzu Özel Koşusu" yapılacak.

Yarışmaların ardından bando gösterisinin yapılacağı festivalde saat 20.00'de sanatçı Ferhat Üngür ve Manuş Baba sahne alacak.