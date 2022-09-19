Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 10:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da terör operasyonları: 9 gözaltı
Van’da polis ekiplerinin, terör örgütlerine yönelik yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 4 şahıs, DEAŞ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 3 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı” denildi.
Etiketler: Van Terörle Mücadele
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