D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden F.A. idaresindeki otomobil, Barış Mahallesi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Yılmaz'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yılmaz ağır yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.