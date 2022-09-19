Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden F.A. idaresindeki otomobil, Barış Mahallesi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Yılmaz'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yılmaz ağır yaralandı.
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Kocaeli
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