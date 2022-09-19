Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da hırsızlık operasyonunda 4 gözaltı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hırsızlık suçlarından aranan 2'si kadın 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda hırsızlık suçundan aranması ve yakalanması olan 4 kişinin Manisa'ya hırsızlık yapmak için geldiğini belirledi.
Bölgede geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri şüphelileri Yeni Mahalle'de gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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