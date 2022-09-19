İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda hırsızlık suçundan aranması ve yakalanması olan 4 kişinin Manisa'ya hırsızlık yapmak için geldiğini belirledi.

Bölgede geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri şüphelileri Yeni Mahalle'de gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.