Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
[Fotograf: AA]
Bilecik'te annesi ile karşıdan karşıya geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kazada çocuk ağır yaralandı.
Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki İsmail A. yönetimindeki otomobil, Güneş TOKİ Sağlık Ocağı karşısında yaya geçidinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu annesiyle beraber karşıya geçmekte olan 5 yaşındaki Asmin K'ye çarptı.
Meydana gelen kazada 5 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken sürücü İsmail A. yaralıyı Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürdü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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