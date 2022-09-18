Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki İsmail A. yönetimindeki otomobil, Güneş TOKİ Sağlık Ocağı karşısında yaya geçidinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu annesiyle beraber karşıya geçmekte olan 5 yaşındaki Asmin K'ye çarptı.

Meydana gelen kazada 5 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken sürücü İsmail A. yaralıyı Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.