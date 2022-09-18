Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.
Bey Mahallesi'nde Süleyman Ç'nin kullandığı plakalı motosiklet devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Süleyman Ç, Kula Devlet Hastanesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Süleyman Ç'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Manisa
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