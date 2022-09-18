Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı
[AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 19 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede Afganistan ile Suriye uyruklu 19 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kırklareli
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