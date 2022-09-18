Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'nın Akçakale ve Haliliye ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Haliliye ve Akçakale ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 7 kilogram esrar, 300 kök Hint keneviri ile av tüfeği ve kenevir parçalama aparatı ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu Kaçakçılık
Son Haberler
- 10:21
- 10:25
- 10:22
- 09:59
- 09:33
Sıradaki Haber
Osmaniye'deki balık ölümlerine inceleme
Yükleniyor lütfen bekleyiniz