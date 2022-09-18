İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Haliliye ve Akçakale ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 kilogram esrar, 300 kök Hint keneviri ile av tüfeği ve kenevir parçalama aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.