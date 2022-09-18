Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Atletizm Federasyonu desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonun ödül töreni Afyonkarahisar Kalesi'nde yapıldı.

6K Frig Race parkurunu kadınlarda Çiğdem Çevik birinci, Şermin Köroğlu ikinci, Aslı Bahar üçüncü sırada bitirdi. Erkekler kategorisinde ise Serdar Bektaş birinci, Alican Aktürk ikinci, Cenk Algın ise üçüncü oldu.

11K Frig Trail parkurunun kadınlar kategorisinde birinci Cevriye Akkurt, ikinci Rumeysa Kayıkçı, üçüncü Derya Demiral oldu. Erkekler kategorisinde birinci sırayı Fatih Karcı, ikinci sırayı İsmail Uzuner ve üçüncü sırayı Ramazan Pardı elde etti.

22K Frig Short Trail parkurunun kadınlar kategorisinde birinci sırayı Natalia Gyurten, ikinci sırayı Tulin Okyay ve üçüncü sırayı Natalia Blagonrava aldı. Erkekler kategorisinde Tuncay Saraç birinci, Buğrahan Cemil Uslu ikinci, Mustafa Araç da üçüncü sırada yarışı bitirdi.

Farklı parkurlarda kazananlar da belli oldu

44K Frig Medium Trail parkurunun kadınlarda Svetlana Çatak kazandı. Bu kategoride ikinci Gözde Nurlu, üçüncü Eylem Güzel oldu. Erkeklerde ise İrem Can Ayaz birinci, Özgür Özdoğan ikinci, Letifşah Bozkurt üçüncü sırada yarışı tamamladı.

66K Frig Ultra Maratonunu kadınlarda Burcu Suzan kazandı. İkinci Okyanus Yıldız, üçüncü ise Deniz Çiçek oldu. Erkeklerde ise Oğuzhan Emre Singer birinci, Mustafa Es ikinci, Özgür Sancak üçüncü sırada yarışı bitirdi.

Kale yarışında da kadınlarda Natalia Gyurten birinci, Hatice Köse ikinci ve Tülin Okyay üçüncü oldu. Erkeklerde ise İrem Can Ayas birinci, Emir Salih Karakuzu ikinci ve Mustafa Araç üçüncü tamamladı.