Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 11:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: DHA]
Çorum'un Osmancık ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Arif Kepür hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde D- 100 kara yolu Osmancık Bölge Trafik Müdürlüğü önünde meydana geldi.
Muhammer Şenel idaresindeki otomobil ile Arif Kepür'ün kullandığı otomobil çarpıştı.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile her iki araçtaki Gelengül Şenel, Zarife Kepür ve Merve Berna Şenel yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviyle alınan yaralılardan Arif Kepür, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı
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