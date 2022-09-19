Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şahin Şimşek idaresindeki otomobil, Seydişehir-Konya yolu Karabulak Kavşağı'nda aynı yönde seyir halindeki Necmi Bolluk idaresindeki otomobille çarpıştı.
Bolluk'un kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle kırmızı ışıkta bekleyen Efsan Sadıkoğlu idaresindeki başka bir otomobile çarptı.
Kazada, sürücü Şimşek ve otomobilde bulunan Hatice Ceren, Mehmet Muhammet ve Nazife Bolluk yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
Son Haberler
- 15:24
- 15:24
- 15:18
- 15:12
- 15:24
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde 151 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz