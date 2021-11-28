Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 13:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 5 kişi gözaltına alındı.
Arabacıalanı Mahallesi’nde devriye görevinde olan polisler, şüphe üzerine 5 kişiye yapılan üst aramasında farklı türlerde uyuşturucu ele geçirildi.
İkamet içerisinde yapılan aramada 21,62 gram esrar, 8 kök saksıya ekili Hint keneviri, çok sayıda farklı türde uyuşturcu ve yapım malzemesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden H.S.'nin daha önce, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu”ndan arandığı öğrenildi.
Etiketler: Polis Sakarya Uyuşturucu
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