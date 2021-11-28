Arabacıalanı Mahallesi’nde devriye görevinde olan polisler, şüphe üzerine 5 kişiye yapılan üst aramasında farklı türlerde uyuşturucu ele geçirildi.

İkamet içerisinde yapılan aramada 21,62 gram esrar, 8 kök saksıya ekili Hint keneviri, çok sayıda farklı türde uyuşturcu ve yapım malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.S.'nin daha önce, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu”ndan arandığı öğrenildi.