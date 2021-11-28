Altınoluk Mahallesi'nde bir forklift ile Yusuf Demir idaresindeki 10 LS 560 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilde bulunan Ali Kıymaz yaralandı.

Hamidiye Mahallesi'nde ise Çanakkale-İzmir kara yolu Otogar Kavşağı mevkisinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 10 T 3190 plakalı dolmuş taksi ile 10 ADY 671 plakalı otomobil çarpıştı.

Taksi dolmuştaki biri çocuk 4 kişinin yaralandığı kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaralananların ambulanslara konulmasında sağlık görevlilerine yardımcı oldu.

Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.