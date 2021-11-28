Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da otomobilinde 3 kilo 950 gram esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı.
Narkotik ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda şüphelendiği bir otomobili durdurarak arama yaptı.
Narkotik dedektör köpeğinin aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, bir valizde 3 kilo 950 gram esrar bulundu.
Bunun üzerine sürücü 44 yaşındaki Sadullah A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Etiketler: Adana Narkotik Uyuşturucu
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