Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 10:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Vergi dairesine giren hırsızlara suçüstü
[Fotoğraf: DHA]
Samsun'da, taşınma sürecindeki vergi dairesi binasına ellerinde fenerle giren 2 şüpheli, bekçi ekibi tarafından yakalandı.
Samsun’un İlkadım ilçesinde, eski Zafer Vergi Dairesi'nde meydana gelen olayda, mahalleli, yeni yerine taşınma sürecindeki vergi dairesi binasında, elinde fener bulunan 2 kişi olduğunu fark edince polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen devriye görevindeki bekçi ekibi, ellerinde fenerin yanı sıra keski de bulunan A.A. ve V.Ş.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü. Ekiplerin incelemesinde, binanın kapı kilidinin kırıldığı da tespit edildi.
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta 27 sikke ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz