Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki, Üstün Üründül İlkokulunun bahçesinde bulunan anaokulunun çatısı şiddetli lodosun etkisiyle uçtu.

Etrafa saçılan parçaların isabet ettiği bir ev ve baraka ile hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

“Maddi zarar büyük”

Evi ve barakası zarar gören Burak Yüz, sabah büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.

Dışarı çıktığında çatı parçalarının evlerine doğru geldiğini gördüğünü aktaran Yüz, "Can olarak çok şükür bir kaybımız yok ama maddi zararımız büyük" dedi.

Olayın ardından bölgede temizlik çalışması başlatıldı.