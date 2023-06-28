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Güncel
İHA 28.06.2023 16:37

Sakarya’da 103 acemi kasap hastanelere başvurdu

Sakarya genelinde kurban keserken yaralanan toplam 103 acemi kasap şehir genelindeki çeşitli hastanelere başvurarak tedavi edildi.

Sakarya’da 103 acemi kasap hastanelere başvurdu

Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da acemi kasaplar, kendilerini yaralayarak soluğu hastanede aldı. Hayvan yatırma ve kesme tekniklerini yanlış uygulayan acemi kasaplar kullandıkları aletler ve hayvanların boynuzları tarafından çeşitli yerlerinden yara aldı.

Sakarya’da bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri kurban kesmek isterken kazayla kendini kesen vatandaşlarla doldu.

Kurban keserken yaralanan toplam 103 vatandaş, şehir genelindeki çeşitli hastanelere başvurarak tedavi edildi. 

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