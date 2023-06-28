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Güncel
İHA 28.06.2023 15:48

Ağrı'da Jandarmadan trafik denetimi

Ağrı'da Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

Ağrı'da Jandarmadan trafik denetimi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı tatilinin başlangıcı olan 23 Haziran'dan itibaren yollarda trafik kontrollerine aralıksız devam ediyor.

Sürücüler Kurban Bayramı nedeni ile `Gözünü Yoldan Ayırma, Sevdiklerinin Gözünü Yolda Bırakma` sloganı ile denetimi gerçekleştirilen Jandarma ekipleri, kontroller esnasında sürücülerin ve yolcuların bayramını kutlamakta, sürücülere ve yolculara trafik kurallarına uymaları, emniyet kemerlerini mutlaka takmaları, hız kurallarına uymaları, yorgun uykusuz ve dalgın araç kullanmamaları konusunda uyarı ve ikazlarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 16.000 sürücü ve yol kullanıcısına trafik kurallarına uymaları konusunda SMS uyarı mesajı gönderilirken, bayram süresince sürücülerin göreceği işlek noktalara uyarı ve bilgilendirme pankartları asıldı.Denetimlerde sürücü ve yolculara el broşürleri dağıtıldı.

Ekiplerce, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayram geçirmesi için bayram süresince denetim ve kontrollere aralıksız devam edileceği belirtildi.

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