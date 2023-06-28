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Güncel
İHA 28.06.2023 16:18

Adana’da 200 acemi kasap kendini kesti

Adana’da Kurban Bayramı'nın 1. gününde şimdiye kadar 200 acemi kasap, elini, kolunu, bacağını keserek hastanelere başvurdu.

Adana’da 200 acemi kasap kendini kesti

Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar, bayram namazının ardından, kurban kesip dini vecibelerini yerine getirmek için belediyelerin belirlediği ve kendilerinin belirlediği kurban kesim alanlarına gitti.

Bazı vatandaşlar ise evlerinin bahçesinde ya da arazilerde kurbanlarını kesti. Kurbanlıkları keserken çok sayıda kişide yaralandı. Kimi elini, kimi kolunu, kimi ise bacağını keserken, bazı vatandaşlar da kurbanı yüzme ya da parçalama sırasında yanındakilerin kullandığı bıçakla yaralandı.

Adana'da bayramın ilk gününde şimdiye kadar 200 kişi kamu hastanelerine başvuru yaptı. Yaralıların tamamına ayakta müdahale edildi.

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