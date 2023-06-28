Çok Bulutlu 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 28.06.2023 16:01

Kars Çayı’nın rengi değişti

Merkezden geçen Kars Çayı'nın rengi kahverengiye döndü.

Kars Çayı’nın rengi değişti

Kars’ta son günlerde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağanak yağmur ve doludan dolayı ekili alanlar zarar görürken, aşırı yağmurlardan Kars Çayı da nasibi aldı.

Aşırı yağmurlardan dolayı çayın renginin değiştiğini ifade eden vatandaşlar, `Son günlerde Kars çok yağmur aldı. yüksek kesimlerde dolu, merkezde sağanak yağmur yağıyor. dağlardan gelen sular, çaya karışıyor. dağlardan çamurlu bir şekilde gelen sular, çayında rengini değiştirdi` dediler.

Öte yandan kahverengine dönüşen çay görenlerinde dikkatini çekiyor. 

ETİKETLER
Kars
Sıradaki Haber
Ağrı'da Jandarmadan trafik denetimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:11
Kanada Başbakanı Trudeau, Kurban Bayramı mesajı yayımladı
16:09
Burkina Faso'daki terör saldırısında 34 kişi öldü
16:05
İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki üst düzey toplantı 6 Temmuz'da yapılacak
16:03
MSB, Kara Kuvvetleri'nin 2232'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı
15:46
Bakan Yerlikaya: Bayramdan sonra çadırda kalanları konteyner evlere geçireceğiz
15:27
TCG İSTANBUL Mavi Vatan'da seyirde
Sinop'un tabiat parkları bu yaz huzur ve sessizlik arayanların adresi olacak
Sinop'un tabiat parkları bu yaz huzur ve sessizlik arayanların adresi olacak
FOTO FOKUS
TCG İSTANBUL Mavi Vatan'da seyirde
TCG İSTANBUL Mavi Vatan'da seyirde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ