Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şehrin yüksek kesimlerinde yer alan ve ulaşım sağlanamayan 13 mahalleden 8'inde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları neticesinde yolların ulaşıma açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ekiplerin şehrin yüksek kesimlerinde etkisini hissettiren kar yağışına ilişkin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, belediyenin 52 araç, 88 kişilik ekiple yağışlar öncesinde teyakkuza geçtiği kaydedildi.

Düzce'de 58 köy yolu ulaşıma açıldı

Düzce'de, İl Özel İdaresi ekipleri, 51 iş makinesi ve 180 personelle karla mücadele çalışması yürüterek ulaşıma kapanan 64 köy yolunu açmak için mücadele ediyor. 58 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açan ekipler, Kaynaşlı ve Yığılca'daki 6 köyün yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.