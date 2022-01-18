"Plastik kirliliği, iklim değişikliği kadar tehdit edici..."

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Çevre Araştırma Ajansı EIA çarpıcı bir rapor yayınladı. "Noktaları Birleştirmek: Plastik Kirliliği ve Dünyayla İlgili Acil Durum" adlı raporda plastik atıkların çevreye verdiği büyük zarara dikkat çekildi.

"Plastik atık ağırlığı, 2050'ye kadar tüm okyanuslardaki balıkların ağırlığını aşabilir" uyarısı yapıldı.

Raporda, plastik kirliliğinin dünyayı iklim değişikliği kadar tehdit ettiği vurgulandı.

Ülkelere çağrı: Plastik üretimi ve atığı azaltın

Ülkelere plastik üretimi ve atığını azaltmaya yönelik bir Birleşmiş Milletler anlaşmasını kabul etmeleri çağrısı yapıldı.

Plastik atıklar canlıların hayatını da tehdit ediyor. Sri Lanka'da açık alanda bulunan atık sahasındaki plastik çöpleri tüketen iki fil ocak ayında ölmüştü.

Son 8 yılda da yaklaşık 20 fil aynı nedenle hayatını kaybetti.

