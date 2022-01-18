Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki şehit Soyutemiz'in naaşı, helallik için Çalılıöz Mahallesi'ndeki babaevine, ardından da törenin yapılacağı Nur Cami ve Külliyesi'ne getirildi.

Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve beraberindekiler, burada şehidin babası Yakup Soyutemiz ile diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Ağabeyinin kepiyle törene katılan Gül Soyutemiz, tabuta sarılarak göz yaşı döktü.

Kırıkkale İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından bir süre tören mangası tarafından omuzda taşınarak cenaze aracına konulan şehit Soyutemiz'in naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Hanyerisarıkaya köyüne uğurlandı.

Hanyerisarıkaya köyündeki babaevine helallik için getirilen şehidin naaşı, ardından cenaze törenin yapılacağı köy meydanına götürüldü.

Şehidin yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Soyutemiz'in cenazesi, burada da kılınan cenaze namazından ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kırıkkale ve Kırşehir'deki törenlere, şehidin ailesi ve yakınları, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.