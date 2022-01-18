Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kent genelinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.
Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi'nde, Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaptı.
İlçelerde de belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.
Etiketler: Tokat Kar Yağışı
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