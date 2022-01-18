Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 16:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? İşte kar tatili olan iller…
Soğuk hava yurt genelini etkisi altına aldı. Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar da tatil edildi. Peki hangi illerde okullar tatil edildi?
Adıyaman
Adıyaman`da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde ve ilçelerde eğitime 2 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava konuşlarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için 18-19 Ocak`ta Valiliğimiz kararıyla il geneli eğitim-öğretime 2 gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.
Bilecik
Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada ise devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün öğleden sonra ve 19 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edildiği ifade edildi.
Etiketler: Ankara Eğitim İstanbul İzmir Kar Yağışı
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