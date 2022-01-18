Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 17:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri’de kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri’de öğle saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
Kayseri’de öğle saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
Kayseri’de öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışı ile beraber kent beyaza bürünürken, güzel manzaralar da ortaya çıktı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölge geneli aralıklı kar yağışlı, Kayseri ve Sivas’ın doğusu yer yer yoğun kar yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor” denildi.
Etiketler: Kayseri Kar Yağışı
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