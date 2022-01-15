Sri Lanka'da nesli tükenme tehlikesi altındaki filler, yiyecek bulmakta zorlanıyor.

Vahşi yaşam alanlarına yakın yerleşim yerleri, Sri Lanka fillerinin hayatı için en büyük tehdit.

Açlık nedeniyle çöplerden beslenen filler, plastik atıkları da yedikleri için ölüyor.

Çöplerde ölü bulunan fillerin midesinden sıklıkla poşetler, yemek kapları ve plastikler çıkıyor.

Köylüler filleri öldürüyor

Köylüler de fillerin yerleşim yerlerine inmesi nedeniyle korku içinde. Çoğu tarım alanlarını basan hayvanları öldürüyor. Bir kısmı ise daha ürkütücü bir yola başvuruyor. Evlerinin ve tarlalarının etrafına elektrikli tel çeken köylüler, hem kendi hayatlarını hem de fillerin hayatını tehlikeye atıyor.

Köylüler ve vahşi yaşam uzmanları, yetkililerden hem fillerin hem de kendilerinin hayatını kurtaracak bir çözüm bekliyor. Plastiklerin toplanarak dönüştürülmesini, çöplerin temizlenmesini istiyor.

Bölgedeki fillerin sayısının 19'uncu yüzyılda 14 binken, 2011'de 6 bine kadar düştüğü belirtiliyor.