Beyaz Saray ve Pentagon'un Rusya'nın Ukrayna’ya saldırmak için bahane aradığı yönündeki açıklamalarına Rusya'dan yanıt geldi.

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Beyaz Saray ve Pentagon Basın Sözcülerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için bahane aradığı yönündeki brifinglerinde kullandıkları sözleri not aldık" denildi.

ABD yönetimi tarafından ortaya atılan sahte bilginin basın yoluyla işlenerek gündem haline getirilmesi senaryosunun devam ettiği ifade edilerek, Rusya'nın savaşa karşı olduğu ve uluslararası sorunlara diplomatik bir çözümden yanayız" denildi

Açıklamada, "ABD’li meslektaşlarımızı bu tür maceralara karşı uyarmak istiyoruz" denildi ve ABD’nin Rusya'ya yönelik suçlamalarının asılsız olduğunu ve hiçbir temele dayanmadığı vurgulandı.

ABD'den Rusya'ya işgal için bahane arıyor iddiası

ABD'den Rusya'ya "işgal için bahane arıyor" suçlaması Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, dünkü basın toplantısında, "Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yanıltma operasyonları düzenlemek üzere bazı ajanlarını bölgeye önceden konuşlandırdığı bilgisine sahibiz" demişti.

Psaki, Rusya'nın operasyonları "Ukrayna'yı işgale zemin hazırlamak" amacıyla planladığını iddia etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de günlük basın toplantısında, gelen istihbaratlara göre Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmak için "bahane aradığını" belirterek Ukrayna’nın doğu kıyısına ajanlarını önden konuşlandırdığına ilişkin iddiayı doğrulamıştı.