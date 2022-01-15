ABD'de tren soygunları başladı. Los Angeles'da ünlü markaların kargolarını taşıyan Union Pacific treni şehir merkezine yaklaşırken yavaşladı.

O sırada hırsızların hedefi oldu. Boş kargo kutularının görüntüsü kameralara yansıdı.



Union Pacific treni her seferinde hırsızların hedefi oluyor. Hırsızlar kargo treni şehir merkezinden geçerken vagonlara atlıyor. Bulabildikleri her şeyi çalıyor ve boş kutuları raylara atıyor.



Olayla ilgili Los Angeles polisi, Union Pacific şirketinin polise hiçbir zaman soygun ihbarında bulunmadığını söyledi.



Union Pacific treninin kilitlerinin kesilmesinin çok kolay olduğu, bu durumun hırsızların işini kolaylaştırdığı iddia ediliyor.