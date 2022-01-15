Katı kısıtlama kurallarının hakim olduğu Hollanda'da yeni döneme giriliyor.

Buna göre berber ve kuaför gibi temaslı gereken işletmeler açılacak.

Spor salonları tekrar açılırken ve toplu spor etkinlikleri tekrar düzenlenebilecek.

Kafe, restoran, müze, kültür ve eğlence sektörü ise 25 Ocak'a kadar kapalı kalmaya devam edecek.

