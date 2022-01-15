Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda'da kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılıyor
[Fotoğraf:Reuters]
Hollanda hükümeti, artan vakalar ve Omicron varyantının yayılmasını engellemek için getirdiği kısmi kapanma tedbirlerini 15 Ocak'tan itibaren kademeli olarak kaldırdı.
Katı kısıtlama kurallarının hakim olduğu Hollanda'da yeni döneme giriliyor.
Buna göre berber ve kuaför gibi temaslı gereken işletmeler açılacak.
Spor salonları tekrar açılırken ve toplu spor etkinlikleri tekrar düzenlenebilecek.
Kafe, restoran, müze, kültür ve eğlence sektörü ise 25 Ocak'a kadar kapalı kalmaya devam edecek.
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