Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belçika'da raylara itilen kadın ölümden döndü
[Fotoğraf: AA]
Belçika'da metro durağında beklerken genç bir erkek tarafından raylara itilen kadın, trenin son anda durmasıyla kurtuldu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezindeki Rogier metro istasyonunda dün gece yaşandı.
Metro durağındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere ve Belçika basınındaki haberlere göre, genç yaşta bir erkek platformda bekleyen kadın yolcuyu raylara itti.
O sırada durağa gelen trenin makinisti, kadının rayların üzerinde olduğunu görünce acil durum freni yaparak treni durdurdu.
Raylara itilen kadının, trenin birkaç metre mesafede durmasıyla hayatı kurtuldu.
Görüntülere yansıyan genç erkek olay yerinden koşarak kaçtı. Polis tarafından yakalanan gencin kadını "hiçbir sebep olmadan" raylara ittiği söylendi.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.
Etiketler: Belçika
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