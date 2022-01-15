Uganda'nın başkenti Kampala'ya 250 kilometre uzaklıktaki Kagadi bölgesinin yöneticisi Lillian Ruteraho, hastalığa yakalanan Justus Mugisha isimli kişinin öldüğünü açıkladı.

Salgının oldukça tehlikeli olduğunu söyleyen Ruteraho, Mugisha'yla temas halindeki 10 kişinin, hastalığa yakalanmış olma şüphesiyle kan örneklerinin alındığını söyledi.

DSÖ acil toplantı yaptı

Ruteraho, virüsün bulaşmasıyla ortaya çıkan hummanın yayılmasını önlemek için yerel yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcilerinin acil toplantı yaptığını da kaydetti.

DSÖ Temsilcisi Fred Ssewankambo, veterinerlik bölümünün de salgınla mücadeleye destek olmasını istedi.

Yetkililerden cibinlik altında uyuyun uyarısı

Yetkililer, yerel sakinlere cibinlik altında uyumaları tavsiyesinde bulundu.

İlk olarak 1930'larda Kenya'da Rift Vadisi çevresinde ortaya çıkan virüs, sıklıkla koyun ve inek gibi hayvanlarla taşınıyor.

Virüs, bu hayvanların eti, sütü ve kanının yanı sıra sivrisinekler yoluyla insanlara bulaşabiliyor.