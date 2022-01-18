Turgut Reis Mahallesi'nde dün eşi Canan Işık'ı bıçaklayarak öldüren Mahmut Işık'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mahmut Işık, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Turgut Reis Mahallesi'nde dün Mahmut Işık ile eşi Canan Işık arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Işık, Canan Işık'ı (25) bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Canan Işık, kurtarılamamıştı.