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Güncel
AA 24.10.2024 12:26

Sakarya Valisi Doğan, kentteki gazeteci derneklerini kabul etti

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin ve Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur ile heyetlerini makamında ağırladı.

Sakarya Valisi Doğan, kentteki gazeteci derneklerini kabul etti

SGB Başkanı Çetin ve beraberindekilerle makamında bir araya gelen Doğan, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Vali Doğan, Sakarya'nın doğası, turizmi, sanayisi ve sıcak kanlı insanıyla bütünleşmiş bir şehir olduğunu belirterek, göreve gelir gelmez bütün ilçeleri ziyaret edip öncelikli yapılması gerekenleri belirlediklerini söyledi.

Kentin birinci derecede deprem bölgesinde olduğuna dikkati çeken Doğan, "Önceliğimiz depreme karşı tedbirlerin alınmasıdır, deprem önceliğimizdir. Şehrimizde depreme karşı dirençli yapılar yapmamız gerekiyor. Deprem zamanı en önemli olanlardan biri de iletişim. Bu nedenle baz istasyonlarıyla ilgili arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik, bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Depremden kaçamayız. Bu yüzden atacağımız her adımda depremi de göz önünde bulundurarak gerekli adımları atmamız gerekiyor." diye konuştu.

Doğan, Valiliğin merkeze taşınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Şehrin merkezine bir çalışma ofisi açma isteğimiz oldu. Atatürk Bulvarı'ndaki Büyükşehir Kültür Dairesi Başkanlığı olan binayı uygun hale getirip burada haftanın 1-2 günü vatandaşlarımızla kucaklaşacağız." dedi.

Sakarya basınıyla ilgili bilgi veren SGB Başkanı Çetin de Doğan'a kabulleri için teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

SGC ziyareti

SGC Başkanı Matur ve yönetim kurulunu da ağırlayan Vali Doğan, Sapanca Gölü'nün Sakarya için çok büyük zenginlik olduğuna işaret ederek, "Gölün geleceğiyle ilgili hepimizin sorumluluğu var. Bu zenginliği korumak zorundayız. Bir hukuki zemin içinde gölle ilgili tüm tehditlere karşı tedbir alacağız. Tüm adımlarımızda yerel yönetimlerle işbirliği halinde olacağız." şeklinde konuştu.

Matur da Vali Doğan'a görevinde başarılar diledi.

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