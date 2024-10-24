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Güncel
AA 24.10.2024 12:17

Tokat Almus'ta öğrencilere "Narkogençlik" eğitimi verildi

Tokat'ın Almus ilçesinde meslek yüksekokulu öğrencilerine "Narkogençlik" eğitimi verildi.

Tokat Almus'ta öğrencilere "Narkogençlik" eğitimi verildi

Almus Kaymakamı Emre Çömen, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilçede eğitim gören meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik bir dizi farkındalık eğitimi verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Tokat Terör ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ve Almus İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde Almus Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

"Narkogençlik" eğitimi verilen gençlere "UYUMA" aplikasyonu ve “NARVAS” projesi de tanıtıldı.

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Tokat Narkotik
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