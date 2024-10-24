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Güncel
İHA 24.10.2024 12:12

Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun: Çankırı tuzu ile yapılan turşular daha uzun ömürlü oluyor

Çankırı'da milyonlarca yıl önce oluşan yataklardan çıkartılan tuzun barındırdığı kalsiyum sayesinde vazgeçilmez olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, `Çankırı tuzunun içermiş olduğu kalsiyum, selüloz liflerini kristalleştirerek sağlamlaştırmakta ve böylece turşular daha uzun ömürlü, kıtır olmakta ve tekstür yapısını korumakta` dedi.

Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun: Çankırı tuzu ile yapılan turşular daha uzun ömürlü oluyor

Çankırı tuzu ile ilgili araştırmalar yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, Çankırı tuzunun önemli bir kalsiyum kaynağı olduğunu söyledi.

Çankırı tuzunda bulunan kalsiyumun turşuların daha uzun ömürlü olmasını sağladığını ifade eden Ercoşkun, saflığı sayesinde hiçbir zararlı madde barındırmadığını kaydetti. Çankırı tuzunun 50 milyon yıl önce oluşmaya başladığını belirten Ercoşkun, mağaralardan çıkartılan tuzun zeytin üreticileri tarafından büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

"Çankırı tuzuyla üretilen turşular daha uzun ömürlü oluyor"

Çankırı tuzunun deniz suyunun kuruması ile oluştuğunu söyleyen Doç. Dr. Ercoşkun, “Çankırı tuzu, yaklaşık 50 milyon yıl öncesinde oluşmaya başlamış, denizlerin en temiz halinde deniz suyunun kurumasıyla oluşmuştur. Çankırı, yaklaşık 400 ila bin metre kalınlığında tuz katmanlarıyla kaplıdır. Çankırı tuzu, Türkiye'nin değil dünyanın temiz ve saf tuzlarından birisidir. Çankırı tuzunda, bir miktar kalsiyum bulunmaktadır. Bu da Çankırı tuzuna benzersiz bir özellik kazandırmaktadır. Çankırı tuzundan bulunan kalsiyum, kullanıldığı ürünlerde, teknolojik özelliklerini geliştirir. Çankırı tuzunun içermiş olduğu kalsiyum, selüloz liflerini kristalleştirerek sağlamlaştırmakta ve böylece turşular daha uzun ömürlü, kıtır olmakta ve tekstür yapısını korumakta. Aynı durum zeytin için de geçerlidir. Zeytindeki acılığı alan Çankırı tuzundaki kalsiyumdur. Çankırı tuzundan yapılan zeytin hem daha uzun süre tekstüre yapısını korumuş olur hem de acılığı alınmış olur. Yine aynı şekilde salamura yaprak üretiminde de Çankırı tuzu kullanılırsa, tuzun içerisindeki kalsiyum yaprağın selüloz liflerini kuvvetlendirerek yırtılmayan ve kendini uzun süre muhafaza edebilen bir yaprak olur. Tuzun en önemli kalite kriteri saflığı ve temizliğidir, Çankırı tuzu, oldukça saf ve temizdir” dedi.

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