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Güncel
İHA 24.10.2024 11:22

Kars’ta tarım sigortaları tanıtım toplantısı yapıldı

Kars’ta çiftçilere Devlet Destekli Tarım Sigortaları anlatıldı.

Kars’ta tarım sigortaları tanıtım toplantısı yapıldı

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile TARSİM Erzurum Bölge Müdürlüğü iş birliğinde, Akyaka, Arpaçay, Selim, Sarıkamış, Susuz, Digor, Kağızman ilçelerinde üreticilere yönelik Devlet Destekli Tarım Sigortaları tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Toplantıda, TARSİM yetkilileri tarafından üreticiler, Tarım sigortaları havuzu 2024 yılı uygulamaları, bitkisel ürün ve hayvan hayat sigortaları hakkında bilgilendirildi. Ayrıca, arıcılık sigortası, büyükbaş hayvan hayat sigortası, küçükbaş hayvan hayat sigortası ve prim destekleri konularında sunum yapıldı.

Toplantıda çiftçi ve üreticilerin sorularının cevaplandırılması ile son buldu. 

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