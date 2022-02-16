Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 07:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya Nehri'ne atlayan kişi için arama çalışması başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya Nehri'ne atlayarak karşıya geçmeye çalışan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.
İddiaya göre, S.Ş., Adapazarı'nın Köprübaşı Mahallesi'nde Sakarya Nehri'ne atlayarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada gözden kayboldu.
Olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
S.Ş.'ye ulaşabilmek için botla arama yapan ekipler, çalışmalarını suya dalarak sürdürecek.
Öte yandan, S.Ş'nin kendisini kovalayan şahıslardan kurtulmak için nehre atladığı ileri sürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Sakarya
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