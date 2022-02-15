Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 23:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KPSS başvuruları başladı mı, ortaöğretim, önlisans, lisans sınavı ne zaman? 2022 KPSS sınav takvimi
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ne zaman yapılacak? 2022 ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS başvuruları ne zaman?
ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi açıklandı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2022 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. 2022 KPSS tarihlerini de böylece belli oldu.
2022 ÖSYM sınav takvimi için tıklayınız.
KPSS 2022 ne zaman?
2022 KPSS tarihleri belli oldu. 2022 yılında gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri şu şekilde:
EKPSSS 24 Nisan,
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
KPSS ÖABT 14 Ağustos,
KPSS Önlisans 2 Ekim,
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
KPSS DHBT 27 Kasım,
Etiketler: KPSS ÖSYM Sınav Takvimi
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