Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 10:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sahte para operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Eskişehir’de düzenlenen sahte para operasyonunda 5 kişi yakalandı. Operasyonda 155 adet sahte 100 TL’lik banknot ele geçirildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM), gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucunda sahte para operasyonu düzenlendi.
155 adet 100 TL'lik banknot ele geçirildi
Kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen 155 adet 100 TL’lik banknot ele geçirildi. Farklı şehirden gelerek Eskişehir piyasasına sahte para sürmeye çalıştıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
Etiketler: Eskişehir Kaçakçılık Sahte Para
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