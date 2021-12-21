Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Erdoğan, ekonomide yeni paketleri açıkladı, o açıklamalar sonrası piyasalarda sert düşüş yaşandı.

Dolar, yüzde 33'lük değer kaybı yaşadı.

"Dövizdeki düşüş nedeniyle akaryakıt zammı durduruldu"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da dövize bağlı olarak artan akaryakıt fiyatlarındaki zammın durdurulduğunu açıkladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur."

Düşen fiyatların pompaya da yansıyacağının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz."