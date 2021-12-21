Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eşme'de 825 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde kaçak şekilde üretilmiş 825 litre içki ele geçirildi.
Yeşilkavak köyünde bir kişinin evinde şarap üretip sattığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 825 litre kaçak içki ele geçirildi.
Şüpheli, ifade işlemenin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçak İçki Uşak
Son Haberler
- 12:08
- 12:00
- 12:01
- 12:05
- 12:00
Sıradaki Haber
Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs salgınında son durum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz