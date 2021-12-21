Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Et yüklü tır devrildi
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'tan Amasya'ya götürülmek üzere olan etlerin yüklü olduğu tır Tokat'ta devrildi, sürücü yaralandı.
Kahramanmaraş'tan yüklediği etleri Amasya'ya götüren 30 yaşındaki Mehmet Yaman yönetimindeki tır, Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkiinde devrildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle polis ve jandarma ekipleri yolda önlem aldı.
Tırdaki etin başka bir araçla Amasya'ya gönderileceği öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Tokat Trafik Kazası
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