Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşını fırsata çevirmek isteyen iş yerlerinin tespiti amacıyla fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Ekiplerle birlikte denetimlere katılan Zabıta İl Müdürü Mustafa Zogo, kentte satışa sunulan mal ve hizmetlerin üzerinde malın cinsini ve malın satış fiyatını belirten etiketlerin bulunup bulunmadığını denetlediklerini belirtti.

Zogo, 10 ekibin farklı bölgelerde denetim yaptığını ve kural ihlaline izin vermediklerini söyledi.

Müşterilerin kandırıldığı söylentileri gerçeği yansıtmıyor

Her ekibin kendi bölgesinde tatlıcılar, balıkçılar, fırınlar, giyim gibi mal ve hizmet sunan tüm işletmelerle ilgili etiket denetimi yaptığını söyleyen Zogo, yerli ve yabancı müşterilerin kandırıldığı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını ve bu konudaki denetimlerin aralıksız devam ettiğini aktardı.

Ekipler, kurallara uyan işletme sahiplerine fiyat tarifesi ve etiketi asmayı ihmal etmedikleri için teşekkür etti.

Gelen şikâyetlere anında müdahale edip, gereğini yaptıklarını belirten Zogo, yılbaşı öncesi denetimlerin arttığını da dile getirdi.