Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de sahte içki operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından gelen açıklamaya göre, yılbaşı öncesinde Adana'dan Mersin'e sahte içki sevkiyatı yapılacağını tespit eden ekipler harekete geçti.
Atakent Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, şişelere doldurulmuş 19 litre sahte içki ve 1 tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Mersin Sahte İçki
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