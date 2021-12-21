Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelere ulaşım sağlanamıyor.
Merkez Onikişubat ilçesinde kırsal Kertmen, Hacıbudak, Payamlı, Engizek, Beşen, Çamlıca, Beşbağlar ve Kumarlı mahallelerinin yolları kar nedeniyle kapandı.
Andırın-Göksun kara yolu Geben bölgesi ile Ekinözü ilçesi Yeniköy Mahallesi Kırcauşağı ve Kozoloğlu mezralarına da ulaşım sağlanamıyor.
[Fotoğraf: AA]
Ayrıca, kent genelinde ulaşıma kapanan yaklaşık 100 kırsal mahallenin yolu karayolları ve belediye ekiplerince tekrar ulaşıma açıldı.
Andırın ilçesinde de Geben, Altınyayla, Akifye ve Rıfatiye mahallelerinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Kar Yağışı
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