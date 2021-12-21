Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 09:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bandırma'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Bandırma-Çanakkale kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobildeki 2 kişiden baba ölürken, kızı yaralı olarak araçtan çıkarıldı.
Bandırma - Çanakkale kara yolu Çifteçeşmeler mevkiinde dün akşam saat 22.30 sıralarında kaza oldu. Kerim Şengören'in kullandığı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek takla attı.
[Fotoğraf: İHA]
Araçta bulunan Edanur Şengören hafif yaralı olarak kurtulurken, babası Kerim Şengören hayatını kaybetti.
Kaza ile alakalı soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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